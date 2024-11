Colonnese su Buongiorno: "Un po' inferiore a Bastoni e Calafiori, ma può diventare tra i migliori"

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Domenica sarà una gara difficile per entrambe le squadre perchè si affrontano due allenatori molto preparati che studiano in maniera certosina l’avversario oltre a preparare la singola gara ed i singoli movimenti dei calciatori nei minimi dettagli. A San Siro si respirerà quel fascino che solo una partita di questo livello può regalarti, una sfida che ogni giocatore vorrebbe giocare. Sarà una bellissima partita.

Lukaku? Il calcio è cambiato: gli attaccanti una volta erano meno fisici ma più tecnici. Lukaku non ha grandi qualità tecniche nel fraseggio ma ha una struttura che gli permette di tenere palla, smistarla per gli esterni e per gli inserimenti dei centrocampisti. Per marcarlo devi avere un fisico tale da poter reggere le sue sportellate.

Buongiorno? In questo momento Bastoni è un po’ superiore a lui così come anche a Calafiori. Detto questo è un calciatore che mi piace molto, sa adattarsi sia alla difesa a tre che a quattro. In più è un ragazzo umile, forte di testa e bravo anche coi piedi. In prospettiva può diventare tra i più forti a livello italiano ma anche nel panorama europeo”.