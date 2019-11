Colonnese: "Troppo egoismo tra le parti, facciano tutti esame di coscienza"

Francesco Colonnese, ex difensore azzurro, ha analizzato il momento delicato del Napoli intervenendo sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutti ora devono farsi un esame di coscienza. C'è un egoismo all'interno del Napoli e bisogna avere il coraggio di tirarlo via, di fare fronte comune. Non c'è più tempo, le altre vanno forte, se si perde altro tempo diventa ancora più complicato venirne fuori perché poi aumenterebbero nervosismo e contestazioni. La sosta è fondamentale, il Napoli deve tornare a respirare aria di positività".