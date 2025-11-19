Podcast Maifredi su Lukaku: "Quando rientrerà vorrà ripagare Conte e darà più del normale"

Il Napoli attende il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa l'allenatore Gigi Maifredi.

L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Credo che per un allenatore sia facile calarsi nella situazione di Conte. Lukaku è un giocatore che non smette di dire che Conte è il suo mentore. Gli dà sempre tutto per questo. Quando Lukaku rientrerà, vorrà ripagare Conte dell'attesa che ha avuto nei suoi confronti e darà di più del normale".