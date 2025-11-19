Del Genio: “Serve chiarimento su tutto, Conte deve ai suoi calciatori un passaggio chiave”

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Il silenzio nel momento dell'incazzatura di Conte lo capisco pure, perché non è che il tecnico alza la voce alla fine di una partita e i giocatori la alzano di più e ci mettiamo le mani addosso. Dove andiamo a finire? Calma, su questo sono d'accordo, però il silenzio totale e perenne nemmeno mi piacerebbe, se fosse avvenuto questo. Deve arrivare nelle prossime ore, prima di Napoli-Atalanta secondo me, una volontà di chiarimento da parte dei giocatori. Disponibilità e chiarimento.

Cioè, da un lato ‘Mister noi siamo disponibili come sempre a seguirti’, da un altro lato: ‘Però restituiscici qualche cosa, cioè restituiscici la fama che ci siamo creati di giocatori seri, professionisti che si impegnano e che danno il massimo’ Restituiscicela tu, cioè fai pure tu un passettino verso di noi. Noi proveremo a dare tutto, come abbiamo sempre fatto. Tu però la prossima volta dici che quel giorno stavi particolarmente nervoso e forse hai esagerato’.

Cioè, Conte questo passaggio lo deve ai calciatori. Non è che possiamo rimanere con quelle parole così appese e con l'incubo che al primo passo falso nuovo poi si ripropongano quel tipo di accuse. Questo credo che sia da chiarire, cioè se dobbiamo chiarire chiariamo tutto, non chiariamo solamente una parte quella lì che Conte vuole venga chiarita per le sue idee, ma anche i calciatori, ma anche la società, ma anche tutti quanti noi che commentiamo. Cioè un po' più di equilibrio. Ecco, io non sono assolutamente contro Conte, ci tengo a dirlo in maniera proprio chiara ed elementare. Sono contro le dichiarazioni di Conte dopo Bologna-Napoli, non assolutamente contro Conte”.