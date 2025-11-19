Iuliano su Conte: "Esigeva standard alti in allenamento anche quando giocava alla Juve"

L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano, ex compagno di squadra di Antonio Conte, ha parlato al podcast 'Centrocampo' partendo dalla durezza degli allenamenti dell'attuale tecnico del Napoli: "Con Antonio tutti gli allenamenti erano tremendi, intendo anche da compagno di squadra. Lui pretendeva questi standard anche da giocatore, non tutti però capiscono o accettano. Noi alla Juve lo facevamo di default. In alcune partite ci poteva bastare anche un pareggio, ma Conte veniva in spogliatoio e diceva “Non esiste pareggiare, noi dobbiamo vincere e basta!”".

Quindi Iuliano prosegue e conclude, parlando ancora di Conte e delle sue pretese anche quando giocava: "Di ritorno dalla Nazionale, beccavi il Verona di Camoranesi e Mutu che andava a duemila e pareggi. A lui non interessa, vuole vincere e te lo dice da giocatore, da capitano, anche quando la fascia era passata a Del Piero. Perché Conte pretende tutto da se stesso, da chi gli è vicino e dall’ambiente che lo circonda. Lui vuole tutto perché i suoi calciatori sono professionisti pagati bene, e il tuo lavoro lo devi fare al massimo. Quello che ho imparato è che l’unico modo per crescere è fare sempre il massimo, non il normale".