Atalanta, Palladino lancia la sfida: "A Napoli senza paura e per dare battaglia!"

Nel corso della conferenza di presentazione come nuovo allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino si è soffermato sul match di debuto sulla panchina bergamasca, sabato al Maradona contro il Napoli: "Ho analizzato tutto: calendario, competizioni, stato della squadra. La prima cosa che mi interessa è Napoli, poi penserò al resto. Sappiamo che abbiamo tre competizioni molto importanti: Serie A, Champions e Coppa Italia, cui la società tiene tanto. La rosa è forte, ampia e competitiva. Sono convinto che tutti possano giocare in questa Atalanta, ma dipende dai ragazzi: per me non esistono “titolari” e “riserve”. Ogni giorno, in allenamento, è un test per guadagnarsi il posto".

Ha definito il calcio un “puzzle”. Qual è il primo pezzo che vuole mettere contro il Napoli? "Giocare di squadra. Difendere in undici e attaccare in undici. Voglio vedere una squadra solida, consapevole, che va a Napoli per giocarsi la partita senza paura. Sappiamo che affrontiamo i campioni d’Italia, ma la mentalità deve essere quella di battagliare ovunque e contro chiunque".