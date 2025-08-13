Come sta Buongiorno? Conte racconta le tempistiche in conferenza

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha fatto il punto anche sulla situazione di Alessandro Buongiorno che non si allena ancora pienamente in gruppo quotidianamente.

Come sta Buongiorno? Che tempi ha?

"E' in dirittura d'arrivo, è inevitabile che proprio nell'ultima fase bisogna rispettare totalmente il sentiment del calciatore, dall'operazione siamo in perfetto spazio temporale sul recupero, penso che sia prossimo al recupero totale. Poi ho già risposto in precedenza".