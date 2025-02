Come stanno Spinazzola e Olivera? Conte: “Leonardo l’abbiamo gestito, per Mathias da evitare ricadute”

Le condizioni di Olivera e Spinazzola? Hanno i 90 minuti? Pesa più l'assenza di Neres o Anguissa? Interrogativi posti ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Li abbiamo recuperati, Spinazzola ha fatto tutta la gara col Como e l'abbiamo gestito anche in settimana. Mathias ha avuto un problema più serio, era anche recidivo al polpaccio, sta lavorando per essere al massimo della forma, sono tutte e due a disposizione e vedremo quale sarà la scelta più opportuna.

Devo scegliere anche per il prosieguo del campionato per non fare danni fisici, sarebbe dura avere ricadute. Sono entrambi importanti, la nostra forza però è il collettivo, lo spirito, anche in questa situazione con l'infortunio di Anguissa cercheremo di sopperire. La cosa curiosa è che sia Neres e Anguissa non avevano niente a fine partita, poi il giorno dopo hanno avuto il problema muscolare".