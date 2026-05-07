Futuro Lang, Montervino: "Lo terrei, merita una seconda occasione"

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"E un giocatore che ha sempre fatto bene ovunque sia stato stato tranne a Napoli".

Su Radio CRC è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "Per quanto riguarda Lukaku è sicuramente un giocatore importante, ma non credo abbia lasciato un gran segno nel Napoli. È stato importante per il quarto scudetto, ma anche l'anno scorso è stato spesso criticato. Si sta creando la situazione migliore per liberarsi di uno stipendio pesante.

Critiche al reparto offensivo? Il problema sono le condizioni per riuscire a giocare e far gol: un po' gli infortuni, un po' l'incapacità di gestire la rosa e fare turnover e qualche volta il periodo di difficoltà di un singolo, hanno creato questa situazione. Il problema che il Napoli come squadra tira poco in porta, la produzione offensiva è stata scadente in questa stagione. La qualità non manca, i centrocampisti del Napoli non li ha nessuno in Italia e sono giocatori che permettono di mandare gli attaccanti in porta. Questo non accade perché c'è mancanza di gioco.

Chi terrei dei calciatori che rientrano dal prestito? Io direi Lang, è un giocatore che ha sempre fatto bene ovunque sia stato stato tranne a Napoli. Merita una seconda occasione".