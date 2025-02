Como, Diao a Dazn: "Mi sto divertendo, grazie a Fabregas e la squadra per i loro consigli"

Assane Diao, attaccante del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi sto divertendo, tutti i giorni anche in allenamento, e credo questo si veda anche in campo. Devo ringraziare il gruppo squadra, l'allenatore e il club per tutto quello che mi stanno trasmettendo".

Quanto tempo dedichi ai tiri in porta durante gli allenamenti?

"Non è l'importante chi è che va a segnare, ma tutti gli attaccanti ci alleniamo sempre insieme nel far gol".

Qual è il consiglio di Fabregas che più ti è rimasto in testa?

"Devo essere libero nel campo, sento molto la fiducia che mi trasmette Fabregas e questo mi permette di essere libero in campo".