Comune, Borriello: "Chiediamo al Napoli un progetto per ristrutturare il Maradona"

Ciro Borriello, Consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questione Maradona? La volontà del Consiglio Comunale è quella di ristrutturare lo stadio, daremo piena disponibilità al Calcio Napoli ma in cambio chiediamo un progetto che non abbiamo mai visto.

Si può anche ipotizzare una cosa diversa, si potrebbe immaginare un general contract per fare sia calcio che eventi. Non vedo ad ora la possibilità diversa che il Calcio Napoli non giochi al Maradona”.