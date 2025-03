Comune, Borriello: "Nessuno come Dries, cittadinanza meritata! Tutto oltre il calcio..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il consigliere comunale Ciro Borriello: “Questa iniziativa parte anche dalla passata consigliatura con alcuni consiglieri comunali ma anche municipali che hanno determinato la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria a Mertens. Crediamo sia il giusto riconoscimento a chi porta veramente nel cuore questa città. È un grande professionista e non ha mai lasciato davvero Napoli. È risaputo che lui è stato un frequentatore attivo della città, sempre in giro, magari con il cappellino”.

Sul legame viscerale: “A memoria non ricordo calciatori che si sono legati così tanto alla città. Hamsik? Sì, sicuramente però Dries ha instaurato un legame così forte che addirittura ha chiamato il figlio Ciro, il nome più napoletano che c’è insieme a Gennaro. Ha deciso di far nascere il figlio a Napoli. Parliamo di qualcosa che è ben al di là del calcio. Non credo ci sia un caso simile né Italia e né in Europa”.

Sul pullman scoperto: “Per me sì, tutta la vita. Nel 2018 ero assessore ed ero anche al Franchi durante per 3-0 contro la Fiorentina, purtroppo. Ricordo però che quella settimana fu straordinaria. Ci chiamarono quelli di Sky e ci chiesero dove mettere le telecamere se al Maschio Angioino o a Palazzo San Giacomo per riprendere i tifosi del napoletani, anche Sky pensava che avremmo vinto lo Scudetto. Perché nel 2023 non si fece il pullman scoperto? Dobbiamo stare sempre attenti e non dobbiamo dimenticare che dietro c’è sempre una società che fa delle scelte di marketing”.