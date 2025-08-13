Comune non molla progetto Maradona, Simeone: “Parcheggio da 300 posti nell’ex cinodromo di Viale Kennedy”

Il Comune di Napoli prova ad accelerare sul restyling dello Stadio Diego Armando Maradona. "L'impianto sportivo – spiega il consigliere Nino Simeone, presidente Commissione Infrastrutture del consiglio comunale di Napoli – è al centro di un progetto di rilancio, con un primo intervento che prevede la riattivazione del terzo anello e la creazione di nuovi parcheggi in struttura, con altri 300 posti auto nell’area dell’ex cinodromo di Viale Kennedy. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e restituire alla città un impianto all’altezza dei grandi eventi".

Il futuro dello stadio si deciderà "in sinergia con il Calcio Napoli, ma soprattutto con UEFA ed Euro 2032 a partire dalla questione della pista d’atletica. Da novembre, sono convinto che potremo contare su un impegno concreto da parte della Regione Campania. Vorremmo riportare allo stadio anche le finali dei Giochi della Gioventù cittadine o proporre un Gran Premio di atletica leggera, per valorizzare lo sport a tutti i livelli, dalle scuole all’agonismo internazionale".