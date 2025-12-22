Conceiçao: "Bologna e Napoli squadre belle da vedere, sarà uno spot per il calcio italiano"

vedi letture

Sergio Conceiçao, ex allenatore del Milan e attualmente campione in carica per quanto riguarda la Supercoppa (fino a stasera dopo Napoli-Bologna), si è soffermato proprio sul match tra azzurri e felsinei in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Supercoppa Napoli-Bologna? Non ho favoritismi, e non vorrei parlare neanche di giocatori perché poi è un attimo che scrivono che ci interessano.

Vedrò la partita, Bologna e Napoli sono belle da vedere. La sfida tra Italiano e Conte è unoi spot per il calcio. Antonio è uno ossessionato, come me, e infatti l'ossessione batte il talento. Vincenzo, invece, gioca un bel calcio, tanto'è che l'anno scorso abbiamo perso la finale di Coppa Italia contro di lui".