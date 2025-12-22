SSCNapoli, Bianchini: "Perdiamo 70mln di ricavi all'anno senza lo stadio di proprietà"

vedi letture

Tommaso Bianchini, DG Area Business del Napoli, è intervenuto direttamente da Riad al microfono del nostro inviato trattando vari argomenti, a cominciare dalla nuova partnership con Google: "Si tratta di un partner globale che rafforza il messaggio che vogliamo trasmettere al mondo del business: per la prima volta fonderemo una partnership globale con l’intelligenza artificiale. È il tema del momento e ci siamo concentrati su questo. Abbiamo stretto un accordo con un gruppo mondiale che ha scelto il Napoli come prima squadra in Italia per sviluppare un progetto legato all’intelligenza artificiale. Partiranno così diversi contest in Italia e nel mondo. Il nuovo partner è Google, che per la prima volta investirà nel calcio italiano con Gemini, l’IA, e con Pixel per quanto riguarda lo smartphone. Ci sarà da divertirsi.

Stadio e centro sportivo in tempi ragionevoli? Sono ottimista per natura, anche perché abbiamo un presidente determinato e volenteroso. Senza uno stadio di proprietà perdiamo 70 milioni di ricavi all'anno e quindi è molto difficile restare competitivi in Italia e in Europa, ma sono certo che verranno messi a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché il Napoli continui a essere competitivo ai massimi livelli".