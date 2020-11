Condirettore CdS e il modello Insigne: "Mostra come un leader si debba mettere a servizio degli altri"

A Radio Punto Nuovo nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: "Il calcio è una fabbrica di emozioni, un balsamo in un momento così drammatico. Se come ieri con la Nazionale promuove con l'estetica anche lo spirito di gruppo ha un senso etico. Vedere Insigne che fa quell'aggancio, che regala quell'assist a Belotti, che torna indietro a recuperare mostra come un leader si deve mettere a servizio degli altri e del paese. Ci sono molti motivi per esser ottimisti. Le convocazioni del passato rimarcavano una patologia del paese: quella delle correnti a cui rendere conto. Il coraggio innovatore di Mancini ha rivoluzionato questo schema: ha messo al centro il merito declinandolo nella tecnica individuale. Il suo è un calcio che da spettacolo e promuove il valore della bravura individuale. Il calcio è tecnica individuale, rompendo lo schema corporativo del paese, che siano di uno spogliatoio o di chissà cosa altro. E' una rivoluzione culturale per il paese. Fondi d'investimento nel calcio? Operazione finanziaria doverosa, il calcio si è finanziarizzato, i cartellini dei calciatori sono diventati delle azioni. Prima il calcio costruiva, come un'industria manifatturiera i talenti: ora, si è arrivati solo ad una dimensione finanziaria e la pandemia rischia di mandare in crac il sistema. Oggi è necessario questo correttivo. Il modello Ajax deve ritornare ad essere un modello: se la politica non defiscalizzasse gli stipendi dei ricchi stranieri, ma quello dei giovani prodotti del vivaio. Bisogna recuperare il fare sul vendere".