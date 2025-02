Condò: "Al vertice due squadre imperfette, se vince la Juve può crederci"

La 25ª giornata apre a scenari importanti in vista di Lazio-Napoli e Juventus-Inter, ovvero quarta contro prima e quinta contro seconda, senza dimenticare l'Atalanta che ne può approfittare sfidando il Cagliari. Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, parla di lotta tra squadre imperfette: "Dosa che non migliora la competizione ma almeno l’aumenta. Napoli e Inter lottano spalla a spalla anche perché sono distanti dalle loro versioni di lusso".

E anche la bistrattata Juventus di Motta potrebbe tornare in gioco in caso di vittoria contro i nerazzurri nel derby d'Italia: "I bianconeri devono far valere il fatto che malgrado tutto ciò che è successo da agosto i punti di distacco dall’Inter siano soltanto 9, in caso di vittoria 6. Sempre tanti per ricredere nello scudetto -ci sono troppe squadre di mezzo - ma un fossato, non un abisso".