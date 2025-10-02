Condò: "Hojlund somiglia a Haaland! Bravo KDB, ma se non hai la punta che detta il passaggio..."

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Hojlund ha molte caratteristiche in comune con Haaland e l'ho detto anche a De Bruyne. KDB è stato bravissimo a uscire nel groviglio di giocatori e dare il pallone, ma se non hai il centravanti che ti detta il passaggio in quel modo è inutile avere un lanciatore come De Bruyne. La dote principale di Hojlund è giocare in campo aperto e una volta che gliela dai non gliela porti più via.

Lo Sporting è un avversario di valore e dopo la gara di ieri sono sicuro che finirà tra le squadre che si qualificheranno ai playoff, quindi tra le prime 24. La partita di ieri potevi anche perderla, invece l'hai vinta. Quando ha pareggiato lo Sporting la prima reazione che ho avuto è stata quella di andare a vedere la prossima partita di Champions del Napoli, che sarà in Olanda col PSV. Arrivarci con tre punti in classifica è sicuramente un'altra cosa".