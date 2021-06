Condò: "Il Portogallo meritava il pareggio. Quest'anno la fortuna non ha aiutato CR7 e compagni"

Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della sfida tra Belgio e Portogallo di questa sera, che ha decretato la prossima avversaria dell'Italia a Euro 2020, i Diavoli Rossi: "Il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, il Portogallo lo meritava. I lusitani hanno pagato il girone di ferro con Germania e Francia. Nel 2016 la fortuna aiutò Ronaldo e compagni, quest'anno non è assolutamente stato così, anzi, direi il contrario. Ronaldo invece ha suonato la carica quando i suoi erano in difficoltà. Stasera è stato anche meno egoista del solito. La Nazionale lusitana ha tanta qualità, ma solo in attacco e sulla trequarti".