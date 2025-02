Condò incredulo: "Questa Juventus può andare a -6 dalla vetta lunedì"

Il giornalista Paolo Condò, firma di Repubblica, ha commentato il ko della Juve in Coppa Italia, l'eliminazione a sorpresa dopo quella in Champions: "Un'insopportabile pesantezza sta caratterizzando la stagione della Juve e si palesa nelle gare determinanti come in Supercoppa e ora con questa doppia eliminazione nelle coppe. La Juve dall'inizio dell'anno non riesce a trovare un filo conduttore. Ha dei valori, altrimenti non si spiegherebbero i singoli tempi nei quali riesce a sviluppare un calcio discreto. Poi ci sono i singoli, come Savona, che ha buone qualità. Poi però prendi Costa che ha la stessa età e la stessa esperienza, che senso ha? Serviva uno come Walker per avere un giovane e uno esperto dal quale imparare i segreti del ruolo. Come ha fatto il Milan.

In tutto questo c'è un paradosso che descrive male il campionato: se Napoli e Inter pareggiano e la Juve batte il Verona, la Juve va a -6 dalla vetta e numericamente rientra nella corsa per lo scudetto e questo ti dice che il campionato ti fa rientrare una Juve così. Per me questo è il grande paradosso dell'attuale situazione. Nico? Si sapeva già da Firenze che giocava una partita e poi scompariva per tre mesi. Koopmeiners? Tutti i casini tra Gasp e l'Atalanta derivano dal suo addio. Lui era certo con Koopmeiners di poter competere per il titolo e ora comunque lo sta facendo anche senza di lui".