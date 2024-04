Condò: "Lo spettacolo di ieri induce il tifoso azzurro a scocciarsi più che a sorridere"

Paolo Condò, noto giornalista, ha scritto un fondo come di consueto per il quotidiano La Repubblica in cui si è soffermato anche sul Napoli

Paolo Condò, noto giornalista, ha scritto un fondo come di consueto per il quotidiano La Repubblica in cui si è soffermato anche sul Napoli: "Il confronto con le prime due dello scorso campionato risulta impietoso. Se la Lazio ha 15 punti in meno, il Napoli campione viaggia col disavanzo record di 30 punti.

Il discorso cade a puntino dopo la migliore prestazione stagionale di Osimhen (che gol!) e soci, o meglio il quarto d’ora di fuoco in cui il buon Monza è stato incenerito. Uno spettacolo che induce il tifoso a scocciarsi più che a sorridere: ma allora non vi eravate dimenticati come si fa… certo che no, ma rivincere è un affare totalmente diverso dal vincere, e questo lo sa soltanto chi è abituato a lottare per i titoli".