Salvione: “Lukaku può restare, piace ad Allegri. Zeballos? Resta in attesa”

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Pasquale Salvione analizza la strategia attendista del Napoli, il futuro di Lukaku, Anguissa e l'obiettivo Zeballos.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione: "In questo momento il Napoli è in posizione di attesa. Non è detto che la scelta di non intervenire sul mercato è definitiva. In questo momento il club è sereno. Ha in rosa Marianucci, Rafa Marin e soprattutto Olivera. Bisogna valutare tutto con serenità. L'anno scorso la fretta è stata cattiva consigliera. Credo che il Napoli abbia deciso di riflettere assieme a Allegri, ma non è definitiva.

Se Gila fosse stato libero? Questa linea attendista non è nata ora con l'infortunio di Buongiorno. Dobbiamo tenere presente che Gila è andato al Milan con un costo del cartellino ben oltre quanto valutato dal Napoli. Il club non credo che avrebbe avuto la voglia di tirar fuori 5 milioni di euro a stagione. Per il Milan è stata un'operazione molto dispendiosa. Per me il Napoli avrebbe avuto una linea attendista anche in caso di disponibilità di Gila.

Anguissa? Credo che sia destinato a restare, a meno che non arrivi un'offerta che possa far vacillare il Napoli. È un giocatore importante, ha gli stessi agenti italiani di Allegri e questo penso che lo abbia avvicinato. Ha un altro anno di contratto. Credo che sia destinato a restare anche a scadenza. Per il rinnovo non lo sappiamo, ma con la permanenza di Anguissa e McTominay e Lobotka, con Gilmour, Vergara, il parco centrocampisti credo che sia quasi al completo.

De Bruyne non l'ho citato? Se pensiamo ad un Napoli con De Bruyne, penso che si possa considerare da 4-2-3-1, fa un po' fatica a fare la mezzala.

Lukaku? Penso che Allegri voglia portarlo a Castel di Sangro e con sé per tutta la stagione. Poi c'è l'incognita mercato. Se domani arrivasse l'offerta in grado di far vacillare il Napoli, il club è doverosamente obbligato a valutare. Lukaku è gradito ad Allegri, l'abbiamo visto al Mondiale dopo un anno da incubo...Può succedere di tutto in estate.

Guardiola ct della Nazionale? Le possibilità sono sotto l'1%, non credo che possa essere una soluzione. Anche per una serie di parametri di ingaggio e movimento. Guardiola guadagnava 25 milioni netti a stagione al Manchester City. Il primo colpo del Napoli? Lo vedremo appena ci sarà qualche uscita, o in porta o il terzino destro. Poi c'è Zeballos che è lì che aspetta. Ripeto, in questo momento è molto sereno e attendista. Sa che i prezzi si abbassano con il passare dei giorni. E le piste possonon diventare più semplici".