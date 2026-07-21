Guardiola-Italia, Malagò conferma: “Stiamo parlando con Pep, ma non è detto vada in porto"

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Giovanni Malagò conferma i contatti con Pep Guardiola e spiega la strategia della FIGC per scegliere il nuovo ct dell'Italia.

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha confermato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio l'esistenza di contatti con Pep Guardiola per la panchina della Nazionale italiana. Il numero uno della Federcalcio ha spiegato che la scelta del futuro commissario tecnico sarà condivisa con il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e con il management federale: "Se tu scegli un direttore generale e un amministratore delegato, e gli dai un incarico, e lui ha vinto le sue resistenze, perché questa parola gli ha dato fiducia, poi non puoi andare lì e dire che prendiamo Mario Rossi o Giorgio Bianchi. Il nome deve essere frutto di qualcosa di condiviso.

Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo, dire che c’è da stringere la cinghia è dire poco. Però ci sono state delle eccezioni, che, per esempio, possono riguardare il nome che è così prepotente, Guardiola. Sono eccezioni per ovvi motivi.

Non è detto che questa cosa vada in porto: credo sia stato giusto aprire un dialogo. Non è assolutamente una mancanza di dialogo verso altri soggetti, con cui il confronto è già partito. Poi uno può puntare su qualcuno che sia, a livello generazionale, di un’altra scuola. Guardiola, Pirlo o Mancini? Non va ristretto a loro tre, però il nome di cui parlate rientra in questa categoria”.