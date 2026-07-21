Del Genio su Conte: "A Napoli mai un discorso sulla tattica". Poi l'appello ad Allegri

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Del Genio punge Conte e lancia un appello ad Allegri sul tema tattico.

Nel corso della trasmissione "Ne Parliamo da Dimaro" su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, soffermandosi sul modo in cui l'ex allenatore del Napoli affronta gli aspetti tattici nelle sue interviste. Un intervento dai toni ironici, nel quale il giornalista ha chiamato direttamente in causa il tecnico salentino.

L'appello ad Allegri dopo la stoccata a Conte

"Caro Conte, razza di simpaticone che non sei altro, ma perché alla Gazzetta parli di tattica e di uscita dal basso e blocco basso, etc. e in due anni di Napoli non lo hai mai fatto? E non potevi parlarne già a Napoli?. Ora prego Allegri: per il bene di tutti iniziasse a parlare di calcio così si toglie anche da dosso l’etichetta di quello che non si è aggiornato".