Condò: "Troppe 49 ore fra Inter e Napoli, perchè il Bologna deve giocare di lunedì?"

vedi letture

Così titolo Paolo Condò nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, che pone l'attenzione alla corsa scudetto

Troppe 49 ore fra Inter e Napoli (ma Conte le sta vivendo bene). Così titolo Paolo Condò nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, che pone l'attenzione alla corsa scudetto: "La scansione delle partite di questa 31esima giornata di Serie A è la più strana dell'anno perché le due candidate superstiti allo scudetto, l'Inter e il Napoli, giocano a ben 49 ore di distanza l'una dall'altra.

La prima ha concluso le sue fatiche di Parma sabato alle 19 45. La seconda andrà in campo stasera alle 20:45. Per l'Inter la collocazione di sabato era obbligata: dal derby di Coppa Italia di mercoledì procede verso la gara d'andata dei quarti di Champions di martedì. E al centro di un crocevia di impegni. E non poteva fare altrimenti. Meno chiaro invece il motivo del posticipo a lunedì sera di Bologna e Napoli, visto che il Bologna ha sì giocato in Coppa Italia, ma di martedì, mentre il Napoli è tutto l'anno che va in campo una volta la settimana.