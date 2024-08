Cons. Simeone: "Euro2032 non è a rischio, ma ADL deve muoversi! Sul centro sportivo…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere e Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici presso il Comune di Napoli: “Nuovo centro sportivo del Napoli? C’è stato un interessamento della società per alcune strutture in città, zona Camaldoli in particolare. Sono notizie da verificare, ma non ci sono stati sviluppi. Ad oggi sono state solamente chiacchiere. Ci aspettiamo passi in avanti da parte della società, soprattutto sul fronte stadio. Diamoci una mossa e sono ancora in attesa di avere un progetto reale. C’è un tavolo che ancora deve essere bandito, lo stesso che dovrà sancire il futuro del Maradona.

Ospiteremo gli Europei del 2032, su questo non c’è dubbio anche se manca ancora l’ufficialità. Serve, però, presentare qualcosa di concreto al Governo e a chi si occupa del ratificare il tutto per l’Europeo dei prossimi anni. Ci sono tanti sponsor internazionali che farebbero carte false per abbinare il proprio nome allo stadio Maradona, altro che Allianz per capirci (ride ndr)… Qualcuno lo dicesse a De Laurentiis, si dia una mossa.

Come sta il Maradona per la ripartenza? È in salute, sono stati fatti lavori di piccola manutenzione e la parte inferiore della Curva B è stato restituito al pubblico. Il dissesto degli scorsi mesi è rientrato, ora aspettiamo di ristrutturarlo per renderlo all’altezza dei prossimi palcoscenici internazionali”.