Conte anche a Dazn non assicura la permanenza: "Futuro? 8 gare, poi ci penseremo"

vedi letture

Così come nella conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte anche dopo la vittoria contro il Milan dribbla le domande sul futuro. Ecco il passaggio, ai microfoni di DAZN, in cui non risponde garantendo la permanenza a Napoli.

Quanta è grande la voglia di fare qualcosa di importante a Napoli? "Per quanto riguarda il mio inserimento è stato perfetto, fin sopra le aspettative perché sono stato accolto subito benissimo. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente. Oggi, in parte, abbiamo restituito l'entusiasmo che c'era già a Dimaro. Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci, restano otto partite e poi penseremo al futuro".