Conte attacca Inzaghi: “Sul VAR qualcuno disse che parlavo per me ed ora si lamenta…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto ad una domanda sulle polemiche sugli arbitri e sul VAR: "Io ho già detto quello che dovevo dire, sono stati pure attaccato duramente quando ho parlato del VAR, l'ho fatto per primo. Ho parlato anche per gli allenatori, ma mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori dicendo che parlavo per me, ma ho visto che poi sono tornati, si sono lamentati. Forse il noi era giusto, non era un discorso per me. Non voglio tornarci nelle discussioni, sarebbe stupido, quello che dovevo dire l'ho detto".

Il riferimento a Inzaghi. Nel post-partita di Inter-Napoli, giocata nel girone di andata e conclusa 1-1, dopo il tanto discusso rigore di Anguissa su Dumfries Conte a Dazn aveva parlato di retropensieri e in conferenza aveva rincarato la dose: “Oggi sono arrabbiato per il VAR, non per la decisione, il protocollo va cambiato - aveva dichiarato -. Lo dico per tutti gli allenatori, non solo per me”. Parole alle quali aveva risposto poco dopo lo stesso Inzaghi in conferenza: “Non ho nulla da commentare, penso che Antonio abbia parlato per proprio conto -aveva replicato -. A volte si ha, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo”. Dichiarazioni che Conte si è legato al dito.