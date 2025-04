Conte avvisa: “Il Monza non parte sconfitto e non ci regalerà nulla!”

Alla vigilia del match contro il Monza Antonio Conte è in conferenza stampa e ha parlato anche delle possibili insidie che si celano dietro questa partita: "Le partite vanno giocate, io quando avevo appena esordito a 16 anni col Lecce, se ricordate un Roma-Lecce, il Lecce retrocesso da mesi vinse in casa della Roma e la Roma perse lo Scudetto.

Io ho un'esperienza molto particolare per capire e dirlo ai miei giocatori, non c'è scritto da nessuna parte che una squadra che non sta facendo bene possa partire sconfitta, le gare vanno giocate e bisogna prendersele. Dobbiamo essere bravi, da squadra che sta lottando per lo Scudetto, a prenderci la gara, nessuno ci regalerà nulla. C'è tutto da perdere".