Conte dribbla i tatticismi di Allegri: "Pensiamo a noi e a quanto preparato!"

Milan-Napoli sarà una gara tattica? Il tecnico dei campioni d'Italia Antonio Conte risponde così nel corso della conferenza stampa in vista del posticipo di domani: "Noi dobbiamo cercare, al di là della gara che vuole fare il Milan, di fare quella preparata da noi. Per il resto dovete aspettare domani".

Presto per definirla gara Scudetto?

"Concentriamoci sulla partita, è la quinta, altra definizione è molto affrettato, c'è una stagione da giocare per tutti. Chi favorito, chi meno, Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l'Europa. Vedo comunque grande equilibrio e bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione".