Conte: "Gilmour forte. Mio obiettivo in questi 3 anni è avere due titolari per ruolo"

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli. Tra questi anche l'infortunio di Lobotka e la prima da titolare in campionato di Gilmour.

"La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti, al tempo stesso sarà l'occasione per vedere Gilmour, l'ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti, siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c'è sicuramente uno forte, dispiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie".