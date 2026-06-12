Ulivieri: "Allegri grande allenatore, l'ha dimostrato anche con la gestione di giocatori difficili"

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Ulivieri elogia Conte e Allegri, poi analizza giovani, stadi e Nazionale italiana.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori: "Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli. Questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Conte è un grande allenatore. Un grande allenatore è anche Allegri. E l’ha dimostrato con i risultati e la gestione di giocatori anche difficilissimi”.

Sulla formazione dei giovani calciatori: “I club dilettanti, dove ci sono dilettanti, credo che lavorino bene. Eccezione sono gli allenatori che non è che non sanno fare gli allenatori. Potranno andare a fare gli allenatori con i grandi ma non sono adatti a fare gli allenatori con i piccoli. Ma sono casi rari”.

Sulle criticità del calcio italiano: “Sugli stadi siamo il terzo mondo e sono d’accordo”. Per quanto riguarda la Nazionale, Ulivieri ha riconosciuto che il problema principale si verifica nel passaggio dalle nazionali giovanili a quella maggiore, che fatica a ottenere successi, come dimostrano le recenti mancate qualificazioni ai Mondiali.