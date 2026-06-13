Del Genio: "Juve di Allegri aiutata in Italia, ma in Europa ha giocato anche belle partite"

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Del Genio elogia Allegri: la Juventus in Europa dava prestigio al calcio italiano.

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Due finali di Champions sono stati risultati importanti da parte di Allegri. Per arrivare a quelle finali ci sono state anche delle belle partite contro squadre molto forti, giocate molto bene. La Juventus di Allegri, è vero che era una squadra pragmatica, concreta e in Italia anche aiutata, ma è una squadra che in Europa ha anche giocato belle partite. Teneva molto più alto il nome dell'Italia rispetto ai disastri di oggi".

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