Conte, l’ex collaboratore in nazionale: “In una rifinitura si lasciò andare, il preparatore era preoccupato…”

Antonio Gagliardi, allenatore, match analyst ed ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi della Nazionale Italiana, ha svelato alcuni aneddoti e retroscena sul tecnico del Napoli ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Lui intende la seduta video, non solo come un mezzo di comunicazione, ma anche come un allenamento. Ricordo che prima del quarto di finale con la Germania, e nei giorni precedenti avevamo già visto tutto sui tedeschi, uno o due giorni prima ha organizzato un’altra seduta video per trasmettere altre informazioni perchè voleva che tutti fossero sul pezzo. In quell’occasione abbiamo visto i passaggi chiave della Germania dato che loro avevano due dei migliori giocatori del torneo in questo aspetto specifico, ovvero Kroos e Kimmich.

Abbiamo analizzato questi due giocatori perché fermando loro poi fermavi le linee di gioco più pericolose della Germania. Un altro aneddoto? Solitamente quando una squadra gioca di sera, qualche volte la mattina c’è una rifinitura. Molto blanda, molto leggera, in cui magari ripassi le palle inattive, e qualche movimento. Quella sera lì con la Spagna non giocavamo la sera ma alle 18:30 e due ore in meno sembrano poche ma dal punto di vista fisico fanno la differenza, e lui fece una rifinitura in cui nella sua voglia di trasmettere tante informazioni si lasciò andare. Il preparatore atletico era un po’ preoccupato dato che era stato fatto un po’ troppo considerando il fatto che dopo 6 ore c’era poi la partita. E invece poi con la Spagna la vittoria fu netta, non solo dal punto di vista tattico e tecnico ma anche fisico”.