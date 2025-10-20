Conte lancia Lang: "Sarà presto titolare! Sta crescendo, in Olanda era diverso..."

Antonio Conte in conferenza stampa pre PSV si è soffermato su Noa Lang facendo un annuncio importante: "Penso che Noa stia crescendo soprattutto da un punto di vista tattico, perché qui in Olanda aveva una libertà di azione, lavorava molto a livello offensivo, aveva una libertà assoluta di spaziare. Noi nel momento in cui abbiamo deciso di far giocare i quattro centrocampisti, uno spazio doveva ridursi e sicuramente si è ridotto a sinistra. Abbiamo dovuto cercare una soluzione alternativa per dare ampiezza, dandola con il terzino. È capitato anche che ho fatto giocare Neres a sinistra quando ho messo il 4-3-3, perché ritenevo Neres più pronto. Oggi comunque Neres può giocare a destra e Lang quanto prima inizierà una partita nell'undici iniziale. Lui sta crescendo e lavorando, deve continuare così".

Noa Lang è un calciatore speciale qui a Eindhoven, ma è anche una persona speciale: fa musica, è un po' ribelle... A te piacciono le persone un po' ribelli? "A lui piace la musica, è anche un grande cantante e a volte anche un bravo ballerino, ma per me è davvero importante che sia un bravo calciatore (ride, ndr). Di certo ora sta pagando un po' la differenza tra i campionati, perché c'è una pressione diversa in Olanda rispetto in Italia. C'è un po' di differenza anche tattica. Ma lui sta migliorando, sta lavorando davvero sodo. Secondo me è un bravo giocatore e non è un 'problema', sono sicuro che molto presto potrà giocare una partita nell'undici titolare".