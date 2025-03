Conte lancia Lukaku: “Le sue due migliori gare! Sta crescendo e se lui domina…”

vedi letture

Nel corso dell'intervista su Dazn al termine del match vinto 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è soffermato sulla prestazione di Romelu Lukaku, decisivo con un gol e un assist: "Le prestazioni di Romelu stanno crescendo, quella con l'Inter e oggi sono state le sue due migliori da quando è a Napoli. Sa che deve essere dominante, se lo è abbiamo più possibilità di vittorie.

Adeso sta in un buon momento di forma, abbiamo bisogno di lui come di tutti. Rimangono 10 finali, cui dobbiamo dare tutto. Dovrò fare delle scelte, senza guardare in faccia nessuno. Chi sta meglio gioca, il sistema migliore verrà utilizzato. Nella grande emergenza, siamo ancora là: questo dimostra la serietà di questi ragazzi e del lavoro che stiamo facendo, Vogliamo rimanere a dare fastidio fino alla fine".