Conte, lo storico vice: “Non è vero che vuole giocatori costosi e che non lancia i giovani"

Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X: "Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un Super Budget per il mercato? È una falsità! Ha sempre richiesto progetti ambiziosi, non giocatori costosi. L’unico che ha chiesto fortemente negli anni è stato Lukaku che poi è stato venduto al doppio di quanto era stato pagato

Un altro luogo comune su Antonio è che non voglia giovani, ma solo giocatori affermati. Conte i giovani liha sempre lanciati. Lo fece con Ranocchia che aveva 16 anni ad Arezzo, lasciando fuori il capitano Mirko Conte. A Bari lancia Caputo che veniva da Eccellenza. All’Inter l’ha fatto con Bastoni che veniva da Parma dove giocava e non giocava. Non c’è un giocatore al mondo che possa non essersi sentito cresciuto e seguiro da Antonio… Milan e Napoli? Nessuna preclusione verso alcun progetto. Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore. Il Milan è una squadra forte: ha un gap da colmare con l’Inter. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. La storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e col suo lavoro colma il gap…”.