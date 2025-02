Conte magnifica il Como: “Giovani interessanti, grande proprietà e investimenti per strutture”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno alla vigilia della sfida di domani contro il Como. Tra questi l'elogio alla squadra di casa e alla proprietà, definita ambiziosa, con un progetto interessante.

Affrontate il Como che ha singoli importanti, ha in mente novità tattiche?

"Il Como ha un progetto molto interessante, una proprietà forte, stanno investendo tanto, dalle infrastrutture, centro sportivo e stadio, ma anche sui calciatori. Ho visto nell'ultimo mercato l'offerta che hanno fatto per Theo, almeno quello che si sente, in più hanno preso ragazzi molto interessanti, Paz, Diao, ma anche Fadera, Perrone, stanno facendo bene e se vinci in casa della Fiorentina in quel modo significa che ci sono dei valori, un allenatore bravo, giovane, e bisognerà fare attenzione".