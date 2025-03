Conte non si fida della Fiorentina: “Scordatevi passeggiate di salute, ci darà filo da torcere!”

Antonio Conte non si fida della Fiorentina, nonostante la brutta sconfitta in Conference League sul campo del Panathinaikos e il momento delicato in campionato. Il tecnico del Napoli ha presentato così la squadra viola nella conferenza stampa della vigilia: "La Fiorentina è forte, ha fatto un ottimo mercato a gennaio, poco tempo fa ha battuto l'Inter 3-0 e fatto 2-1 fuori casa.

Ci darà filo da torcere, dovremo essere pronti, sapendo che passeggiate di salute non ce ne saranno. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo, valorizzando tutto ciò che abbiamo come rose e scelte, andando al di là di tutti gli ostacoli".