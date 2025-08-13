Conte pazzo di De Bruyne: "Eccezionale! Non ha saltato 1 secondo di lavoro!"

vedi letture

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche di Kevin De Bruyne, elogiando l'approccio con la realtà azzurra e l'inserimento nel gruppo:

"De Bruyne è un ragazzo che s'è calato totalmente nella nostra realtà, anche se veniva da un'esperienza diversa, da compagni diversi al fianco, una situazione molto più... ma s'è calato totalmente, lavora in maniera seria, ha capito l'importanza del lavoro, mai una parola fuori posto, sorriso sulle labbra, inserimento molto apprezzato da chi già c'era, sai parliamo di uno che a 34 anni ha avuto una carriera top e invece s'è rimesso in gioco e va dato merito a lui. Non ha saltato 1 secondo di allenamento, ha fatto sempre tutto, disponibile e ci auguriamo di trovare la quadra su tutto, con i 4 centrocampisti o con i 3 ci saranno tante partite e valuteremo... ma è un ragazzo eccezionale, ha sorpreso tutti".