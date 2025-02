Conte perde la pazienza: “E’ assurdo! 8 trasferte vietate di fila, voglio equità!”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte critica duramente l’ennesimo divieto di trasferta imposto ai tifosi napoletano, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio: "Lo trovo assurdo, capisco che ci sono delle regole, ma siamo a 8 trasferte consecutivi. Solo ai napoletani. Mi sembra assurdo, una cosa unica in Italia. Chiedo sempre equità, come in tutte le cose, equità di provvedimenti, altrimenti diamo gli schiaffi allo stesso anche se li meritano gli altri perché ha la nomea rispetto agli altri.

E' assurdo andare in trasferta senza i nostri tifosi residenti a Napoli. I tifosi del Napoli ci seguono grazie a Dio ed i non residenti ci fanno sempre l'affetto che i ragazzi meritano, per fortuna il popolo napoletano è ovunque, ma è assurdo. Voglio equità, non colpiamo sempre gli stessi!".