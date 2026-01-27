Conte punge il Chelsea: "A prendere Estevao a 60mln siamo bravi tutti…"

Nel suo intervento a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche delle differenze di introiti (e quindi di possibilità di spesa) fra il club azzurro e quello inglese.

La differenza di età media col Chelsea è evidente... Cosa conterà di più domani?

"Se hai la possibilità di spendere per giocatori di 22 anni magari 120-130 milioni… Basti pensare a Caicedo e Fernandez presi a 250 milioni. A prendere Estevao a 60 milioni siamo tutti bravi... Vorrei farlo anche io col mio presidente, ma ci sono solo certe società che possono farlo. In Italia non si può fare, nessuno. In Inghilterra ci sono tante squadre che possono farlo. In Spagna anche il Real Madrid, che prese Vinicius a 70 milioni quando aveva 17 anni. Bisogna fare discorsi veritieri, ci sono realtà diverse e quella inglese è molto diversa rispetto alla nostra. Se costruisci una squadra giovane poi negli anni diventa ancora più forte e dominante".