Zazzaroni: "Spalletti a -1 da Conte, gli ha risucchiato 7 punti dal match d'andata"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato i temi principali della 22ª giornata di Serie A: "All'Olimpico Allegri ha infatti provato a ripetere la partita di Como, ma gli è andata meno bene: nel primo tempo la Roma ha dominato il gioco, ma non è riuscita a oltrepassare Maignan; nella ripresa è arrivato il gol di De Winter da un angolo regalato da Ndicka. La Roma è però riuscita a trovare il pari su rigore.

Al Napoli sono mancate un sacco di cose: di nuovo una decina di giocatori; un rigore netto per l'abbraccio in area di Bremer a Hojlund; l'aggressività, che non fa certamente difetto a Locatelli, il migliore in campo; e il coraggio. Spalletti, a un punto da Conte dopo avergliene risucchiati 7 rispetto all'andata, ha ottenuto il massimo da una squadra imperfetta. Un'altra nota a favore di Spallettone: una Juve che subisce due stop consecutivi sul mercato mi fa pensare che qualcosa non funzioni ancora a livello operativo: prima Mateta, che sarebbe venuto ma è stato bloccato dal Crystal Palace, e poi En-Nesyri, liberato dal Fenerbahçe ma poco convinto della formula del prestito con diritto".