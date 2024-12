Conte sereno: “Gioca Juan Jesus, è scontato dall’inizio dell’anno…”

Come sarà sostituito Alessandro Buongiorno? Con Juan Jesus. Lo assicura Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervenuto oggi in conferenza stampa: "La sostituzione di Buongiorno è Juan Jesus, è dall'inizio con noi, è un ragazzo che s'è sempre allenato bene, ha sempre dato disponibilità, ha dimostrato grande voglia ed attaccamento.

E' una sostituzione molto scontata, stiamo parlando di un centrale sinistro, esperto, che ha giocato tantissime partite in carriera, anche nel Napoli con Rrahmani, sa che ha la mia fiducia, io ci parlo in tempi non sospetti con i calciatori e sapeva nel caso di una defezione lui sarebbe stata la prima scelta e così sarà domani. Sono molto tranquillo e sereno, farà una grande prestazione come tutti".