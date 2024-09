Conte sincero: “Un’emozione tornare allo Stadium. Come lo sarà affrontare il Napoli tra tanti anni”

Questo il pensiero dell'allenatore azzurro sulle emozioni nell'affrontare un gran pezzo della sua storia.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della super sfida contro la Juventus. Questo il pensiero dell'allenatore azzurro sulle emozioni nell'affrontare un gran pezzo della sua storia.

Per lei ci saranno emozioni particolari nel ritrovare la Juventus all'Allianz Stadium?

"E' inevitabile, la mia storia parla chiaro. Ho fatto 13 anni alla Juventus da calciatore, sono stato anche capitano per diversi anni ed in cui abbiamo vinto praticamente tutto. Ho avuto la possibilità di fare 3 anni da allenatore in un periodo molto difficile della Juventus e aprendo un ciclo storico che ha portato a 9 scudetti. Faccio parte della storia della Juventus per quello che ho fatto e per quello che ho dato. Da calciatore è più semplice scegliere la propria strada, perché puoi decidere anche di restare per sempre in una squadra come ad esempio Bruscolotti al Napoli, Maldini o Baresi al Milan, Antognoni alla Fiorentina e Totti alla Roma.

Poi inizia la carriera da allenatore e non è possibile scegliere: la carriera mi ha portato in piazze diverse della Juventus. Oggi ho il piacere immenso di allenare una squadra come il Napoli. La storia non può cancellarla nessuno, ovviamente ci sarà emozione nel tornare in quello stadio che ho inaugurato io da allenatore. Sarà emozionante tornarci coi tifosi, perché lo avevo fatto solo nel periodo del Covid. Poi tra parecchi anni, mi auguro tra un bel po', ci sarà emozione anche a rincontrare il Napoli".