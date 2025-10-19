Conte su Hojlund-McTominay: "Se stavano qui è perché l'intenzione era farli giocare..."

Nella conferenza stampa post-partita Antonio Conte è stato interrogato anche sugli infortuni di McTominay e Hojlund, comunicati solo in prossimità del match ma con i due giocatori presenti comunque a Torino.

Ci chiarisce gli infortuni dell'ultim'ora di Hojlund e McTominay? "Se stavano qua è perchè c'era l'intenzione di farli giocare. Il problema che a Scott è avvenuto giovedì un taglio in un contrasto, ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. Ieri ha provato in allenamento, poi dopo un po' ha preferito mettersi in disparte. Stessa cosa per Hojlund, che è arrivato molto stanco dopo la nazionale. Non dimentichiamo che prima di Napoli aveva giocato pochi minuti, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. Come ho già detto quest'anno anche un piccolo affaticamento diventa un problema, il dottore chiede ai ragazzi se conviene rischiare. Stavolta non era il caso di farlo, abbiamo alternative. A casa mia si dice meglio un cavallo sano di uno zoppo. Un giocatore deve sentirsi al 100% se no gioca qualcun altro, abbiamo una rosa e abbiamo fatto mercato.

La partita? Nel primo tempo ci siamo messi le scarpe da ballerina, eravamo bellini in costruzione ma non c'era quella energia e cattiveria per fare male. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri e messo il Toro lì. Dobbiamo essere molto più cattivi nell'ultimo terzo. Abbiamo il maggior possesso palla, stiamo più nell'ultimo terzo avversario ma quando c'è da concretizzare siamo 14esimi. E' un dato che stride, quando c'è da concretizzare devi fare gol".