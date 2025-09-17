Conte su Meret: "C'era il rischio di creare un danno più serio e perderlo un mese e mezzo"

Ieri alle 22:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha fatto il punto sulle condizioni di Alex Meret: "Dopo il problema avuto a Firenze, c’era il rischio di creare un danno più serio, un po’ come era successo a Neres prima della sosta. In certi casi è meglio non rischiare, altrimenti puoi perderlo per un mese o un mese e mezzo. Meret però ha recuperato, oggi si è allenato con noi ed è a disposizione".

Come mai McTominay è riuscito a fare così bene con voi e non col Manchester United? "Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte quand'era al Manchester United. Conosco e conoscevo le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. Quando c'è stata la possibilità di acquistarlo qui al Napoli, a essere onesti in un primo momento non potevo credere al fatto che questa situazione fosse possibile. Può succedere davvero, ed è successo. A volte si ha bisogno di una nuova esperienza. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo".