Conte su Meret: "C'era il rischio di creare un danno più serio e perderlo un mese e mezzo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha fatto il punto sulle condizioni di Alex Meret: "Dopo il problema avuto a Firenze, c’era il rischio di creare un danno più serio, un po’ come era successo a Neres prima della sosta. In certi casi è meglio non rischiare, altrimenti puoi perderlo per un mese o un mese e mezzo. Meret però ha recuperato, oggi si è allenato con noi ed è a disposizione".

Come mai McTominay è riuscito a fare così bene con voi e non col Manchester United? "Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte quand'era al Manchester United. Conosco e conoscevo le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. Quando c'è stata la possibilità di acquistarlo qui al Napoli, a essere onesti in un primo momento non potevo credere al fatto che questa situazione fosse possibile. Può succedere davvero, ed è successo. A volte si ha bisogno di una nuova esperienza. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo".