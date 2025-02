Conte sull'esordio di Rafa Marin: "Complimenti, ragazzo serio e che si allena"

Negli ultimi minuti di Lazio-Napoli di ieri, Rafa Marin ha fatto il suo esordio in azzurro in campionato. Al termine del match pareggiato 2-2 con i biancocelesti, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è soffermato, nel corso della conferenza stampoa, sulla prestazione del difensore spagnolo: "Complimenti anche a Rafa Marin che è un ragazzo serio e che si allena, ha avuto la soddisfazione di esordire in campionato ed è un altro mattoncino che stiamo mettendo.

Sono tutti partecipi e coinvolti. Se io posso dare un po' di spazio lo do, a volte un po' per necessità altre per merito. È un gruppo eccezionale che va oltre le difficoltà".