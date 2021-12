Coppa d'Africa, oggi la decisione ufficiale: Napoli segue con interesse la questione

Oggi dovrebbe esserci la decisione ufficiale in merito alla Coppa D'Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Tra la situazione internazionale relativa alla pandemia, le preoccupazioni dei club europei e l’arretratezza sotto il profilo organizzativo, le voci in merito al rinvio sono frequenti ma la Caf continua a smentire annunciando che la Coppa d’Africa inizierà regolarmente il 9 gennaio con Camerun-Burkina Faso.

Il Napoli segue la questione con particolare interesse visto che perderebbe Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas. Spalletti ne ha parlato in conferenza: "La Coppa d’Africa è un mostro invisibile, spero che il buon senso delle istituzioni prevalga".