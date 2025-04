Corbo: "Conte si è sfogato per compattare la squadra! Lo fece anche Bearzot nell'82..."

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del derby di Coppa Italia perso dall'Inter contro il Milan, soffermandosi sulla sceneggiata di Inzaghi con il quarto uomo: “Inzaghi ha intimato al quarto uomo di non dare recupero ed il recupero non c'è stato? Ha rinunciato al supplemento di tempo perché il risultato era definito".

"In campionato sarebbe andata diversamente perché quella col Milan era una partita secca, mentre un solo gol in campionato avrebbe potuto modificare la classifica in virtù della differenza reti. Si è trattato di una scelta dettata in parte dall'ira e in parte da una valutazione pragmatica perché in questo modo ha risparmiato ulteriore fatica ai suoi calciatori, che non avrebbero modificato l'esito del match in alcun modo".

Sfogo Conte? Tutte le volte che gli allenatori creano una discussione, so perché lo fanno, per compattare la squadra: successe anche nell'82 in Spagna dove il nemico designato fu la stampa italiana indignata per i tre pareggi nel girone. Bearzot riuscì a compattare tutta la squadra contro un 'nemico' comune. Ora Conte ha fatto la stessa cosa, volontariamente o meno".

"Sono perplesso invece sulla serie di infortuni muscolari subiti dagli azzurri: è chiaro che nell'arco di una stagione ci sono in tutte le squadre ma se è vero quello che ha detto Conte sul fondo campo di Castel Volturno, a questo punto bisogna subito cambiare campo! Che aspettiamo, un nuovo infortunio al soleo di qui ai prossimi match? Come mai questo problema non è stato sottolineato? Oriali è l'ufficiale di collegamento che può comunicare alla società il problema: bisogna preservare immediatamente i calciatori da ennesimi infortuni”.